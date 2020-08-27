В МИД Польши вызвали белорусского посла в Варшаве. Его попросили ответить за слова белорусских властей

Замминистра иностранных дел Польши Марштин Пшидач заявил, что Польша не согласна с высказываниями и обвинениями Лукашенко. Фото: Twitter @marcin_przydacz.

О том, что белорусского посла в Польше Владимира Чушева вызвали в МИД, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марштин Пшидач в своем Twitter.

Дипломат сразу же уточнил причину вызова посла иностранного государства: «В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей».

Напомним, ранее в это же день действующий президент Беларуси довольно резко высказался в сторону Польши, мол, там спят и видят, как им перейдет Гродненщина. Но еще Александр Лукашенко заявил, что по отношению к Беларуси другими странами начата «дипломатическая бойня». А, по его заявлениям, «неустоявшиеся соседи» не только в открытую заявляют свою позицию насчет повторных выборов, но и начинают вмешиваться во внутренние дела Беларуси - «давить на государство».

Спустя почти два часа после того, как Чушев был вызван в МИД, появилось резюме встречи:

- Посол Беларуси был проинформировал о том, что Польша не согласна с такими высказываниями и обвинениями. Что мы удивлены, разочарованы и с озабоченностью реагируем на слова самого президента Лукашенко, - пояснил заместитель главы польского дипведомства.

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