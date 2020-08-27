IT-сфера опустеет? Уже 12 IT-компаний из Беларуси вошли в процесс полной релокации, 59 - частичной

IT-компании больше не хотят размещать свой бизнес и инвестировать в Беларуси. Фото: pixabay.com.

«Комсомолка» ранее уже писала о том, что в сложившейся поствыборной ситуации: блокировка интернета, акции протестов, жесткие задержания - для айтисферы Беларусь потеряла один из главных столпов своей привлекательности - «стабильность». Большинство крупных компаний уже начали закрывать свои офисы в Минске, задумываясь о полной или пока частичной релокации.

На эту же тему в Linkedin - соцсети популярной у нанимателей и соискателей, сооснователь и СЕО компании Iomico Николай Мурзенков провел опрос. Результаты исследования он обсудил с dev.by.

На 27 августа в опросе Мурзенкова поучаствовали примерно 800 айтишников, в их числе работники, топ-менеджеры и собственники IT-фирм. Для качественной выборки бизнесмен сортирует ответы опроса в ручную и вот промежуточный результат:

- На данный момент в Беларуси уже 12 ИТ-компаний находятся в процессе полного релокейта, 59 - частичного. Еще 112 компаний начали искать возможности для переезда, - резюмировал Мурзенков.

Напомним, ранее стало известно о том, что часть сотрудников минского офиса «Яндекса» уехали из Беларуси, Viber закрыл свой офис в Минске. А также начата частичная релокация сотрудников в компании Wargaming.

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