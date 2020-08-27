Теперь уже и в белорусский МИД вызвали польского дипломата. Страны разругались?

Польским и белорусским дипведомствами были выражены протесты в адрес друг друга. Фото: produkt.by.

В четверг, 27 августа, разгораются дипломатические страсти между Польшей и Беларусью.

В первой половине дня действующий президент страны Александр Лукашенко довольно в резкой форме высказался о том, что, по его словам, есть вмешательства со стороны Польши во внутренние дела Беларуси.

В польском МИДе на это отреагировали вызовом посла Беларуси в Польше Чушева и выражением ему несогласия с такими высказываниями и обвинениями со стороны президента Лукашенко и приближенных госчиновников.

Не заставила себя ждать и ответная реакция белорусского МИДа. В этот же день, 27 августа, в дипведомство был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Марцин Войтеховский.

- Мы заявили Войтеховскому решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешаться во внутренние дела Беларуси, - проинформировала пресс-служба МИДа.

Как уточнили в дипведомстве, еще было обращено внимание польского дипломата на то, что в последние дни со стороны польских властей звучат «явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления».

- В беседе мы подчеркнули, что попытки внешнего давления на Беларусь являются контрпродуктивными. Как и призывы к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашего государства, - добавили в МИД.

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