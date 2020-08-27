Лукашенко поручил усовершенствовать уголовные кодексы. Белорусы могут внести предложения

От общественности принимают предложения по совершенствованию кодексов об уголовной ответственности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси начат сбор предложений по совершенствованию кодексов об уголовной ответственности (Прим.: уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного), информирует ресурс pravo.by.

Уточняется, что для этого по поручению президента Лукашенко была создана междведомственная группа, в которую вошли сотрудники от государственных органов, а также представители общественности, юридической науки и эксперты. Разработка законопроекта уже началась, но и широкой общественности предлагается внести свои предложения до 5 октября отправить их можно на Правовой форум Беларуси (Прим.: специальная тема здесь).

Разрабатываемый законопроект нацелен на системное совершенствование уголовного права. Работу координирует Минюст.

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