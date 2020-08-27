Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

Силовики оцепили людей на площади и начались задержания. Фото: tut.by.

На минской площади Независимости 27 августа произошел ряд задержаний, сообщил tut.by.

По информации журналистов участников шествия верующих на площади кольцом оцепили омоновцы и начались задержания. И общей толпы выпускали большинство девушек и женщины, но мужчин и молодых людей препровождали без применения силы в автозаки.

К нескольким журналистам подходили с требованиями не производить съемку или для проверки документов. За пару часов до этого на площади Свободы силовики остановили более 20 представителей СМИ и доставили их в РУВД. Это произошло во время акции цепочки солидарности у Красного костела, где вчера силовики заперли десятки людей.

- Журналисты доставлены, подчеркиваем не задержаны, в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены, - пояснили инцидент в пресс-службе МВД в Telegram-канале.

Около 20.00 часов на площади Независимости задержания продолжились, митингующих препровождали в автозаки и микроавтобусы без номеров. При этом часть людей все еще оставалась стоять рядом с Красным костелом и гостиницей «Минск».

Ближе к 21.00 часу стало известно, что всего, по подсчетам правозащитников, в Минске было задержано около 70 человек.

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