Лавров и Макей обсудили необходимость скорейшей нормализации обстановки в Беларуси

Министры провели телефонные переговоры о сотрудничестве их ведомств и ситуации в Беларуси. Фото: БелТА.

В четверг, 27 августа, Сергей Лавров провел телефонный разговоры с Владимиром Макеем, сообщила пресс-служба российского МИДа.

Министры иностранных дел России и Беларуси, в первую очередь, говорили об актуальной поствыборной ситуации в республике. Так Лавров рассказал белорусскому министру о тех контактах с зарубежными дипломатами, в ходе которых обсуждались белорусские протесты и поствыборная обстановка.

- В разговоре оба министра заострили внимание на необходимости скорейшей нормализации ситуации в Беларуси. Которая, по их мнению, может быть достигнута посредством национального диалога с соблюдением конституционных норм и уважения правопорядка, - пояснили в дипведомстве.

В очередной раз также обозначались следующие тезисы: недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитический процесс в Беларуси, кпопыток дестабилизации или навязывания извне одностороннего посредничества.

- С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа, - добавили в МИДе.

Отойдя от темы политситуации в Беларуси, дипломаты обсудили работу их ведомств по взаимосотрудничеству и реализации общих внешнеполитических программ.

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