В Минске примерно на час закрывали станцию метро «Площадь Ленина». Зачем?

В послевыборный период в Минске систематически закрывают центральные станции подземки: чаще вечером, но иногда и утром. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в четврег, 27 августа, в Минске на вход и выход будет закрыт второй вестибюль станции метро «Площадь Ленина», сообщила пресс-служба Минского метрополитена в официальном Telegram-канале

Причем сообщила уже де-факто: сообщение опубликовано в 19.29 часов, а выходы закрыли уже в 19.25.

Как уточнили представители метрополитена вестибюль со стороны площади Независимости решено было закрыть для обеспечения безопасности пассажиров. К 20.30 часам вестибюль открыли и перед пассажирами принесли извинения за временные неудобства. За послевыборный период такие ситуации в метрополитене стали уже систематическими.

Напомним, в этот же период на площади Независимости проходили задержания участников шествия верующих – по информации правоохранителей было задержано около 70 человек.

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