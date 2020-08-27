«В МИД Беларуси сказали, это невозможно»: главы правительства и дипломаты стран Балтии не попали в Минск

Премьер-министр Эстонии Ратас заявил, что его с коллегами из Латвии и Литвы в Минск с визитом не пустили. Фото: "РИА Новости".

О том, что белорусские власти отклонили просьбу глав правительств стран Балтии и глав МИД Эстонии, Литвы и Латвии посетить Минск, рассказал порталу ERR эстонский премьер-министр Юри Ратас.

Так представители Балтийских государств еще 20 августа предлагали белорусскому дипведомству дружественный визит.

- Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею на прошлой неделе, 20 августа, и предложил встречу. Однако глава белорусского МИДа посчитал, что такой визит в данный момент невозможен, - пояснил чиновник.

Такие же ответы из МИДа Беларуси и правительственной канцелярии поступили и другим руководителям государств ЕС. По словам Ратаса, еврочиновникам пояснили, что мол, контактировать с ними не желают.

- Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, игнорируя любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, как раз и необходимо общение на международном уровне, - констатировал эстонский премьер-министр.

В завершение он подчеркнул, что со стороны глав правительств и дипведомств Эстонии, Латвии и Литвы исходило намерение о встрече с белорусскими коллегами и представителями гражданского общества, но не с действующим президентом.

- Такой просьбы (Прим.: встреча с Лукашенко) у нас не было. Этого не было в наших планах, - уточнил премьер Эстонии.

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