Видеофакт. Посмотрите, как в Минске прямо на платформе метро поют «Погоню»

«Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, - ўспомню Вострую Браму святую i ваякаў на грозных канях: «Пагоня» в минском метро. Фото: стоп-кадр. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В четверг, 27 августа, на платформе минского метро на станции «Купаловская» протестующие спели «Магутны Божа» и «Пагоня».

Протестующие белорусы придумали очередной красивый, трогательный, символичный и главное мирный протест. Флешмобу, в котором протестующие белорусы поют уже несколько дней. Днями ранее «Магутны Божа» и «Погоню» исполнили в «Столице» и «Галерея Минск».

Петь в подземке протестующие начали ровно в 19.30 часов, пассажиры, которые в этот момент ожидали поезд, стали удивленно прислушиваться. На платформе артисты еще развернули бело-красно-белые сцяги. Спустя 5 минут, когда вторую песню уже заканчивали исполнять, на платформу спустился охранник станции в форме, он дождался, когда пение окончится и спокойно ушел.

В метро голоса заглушаются звуком поезда, но зато, какая акустика! Непременно посмотрите и послушайте, как это было.

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