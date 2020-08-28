Глава МИД Украины заявил, что контакты с Беларусью приостановлены

«Мы уже заморозили все контакты с беларусской стороной. Это и есть наша позиция и наш ответ на те действия, которые были сделаны», – заявил Кулеба, имея в виду события после выборов в Беларуси. Скрин видео: 1plus1.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1 заявил, что Украина заморозила контакты с Беларусью.

«Официально могу вам заявить: у нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной стоят на паузе», – рассказал министр.

«Все контакты с белорусской стороной мы уже заморозили. Это и есть наша позиция и наш ответ на те действия, которые были сделаны», – сказал он, имея в виду всё то, что происходит последние две недели после выборов в Республике Беларусь.

Дмитрий Кулеба также отметил, что за развитием событий в соседней республике Украина следит. «Когда мы будем уверены, что в этих связях будут отсутствовать репутационные, этические, политические, моральных потери для Украины, все контакты будут возобновлены», – подчеркнул он. Главой МИД Украины также акцентировалось внимание на том, что после выборов между президентами наших стран не было и не планируется никаких контактов.

Он рассказал, что у Российской Федерации беспрецедентное влияние на ситуацию в Беларуси. Самое основное сейчас для Украины, не допущение, чтобы влияние России не усиливалось и не перешло в силовой сценарий на события в Беларуси.

Ухудшение отношений начались после выдачи «вагнеровцев» российской стороне и некоторых выступлений Александра Лукашенко.

Украина поддержала позицию Евросоюза относительно президентских выборов, а также заявила, что их официальные результаты не вызывают доверия в белорусском обществе. Александр Лукашенко заявлял, что протесты в Беларуси управляются в том числе из Украины. После слов Владимира Зеленского о том, что он на месте Лукашенко провел бы новые выборы, МИДы двух стран обменялись острыми заявлениями. Белорусская сторона заявила, что не нуждается в советах, а украинская ответила, что прокладывание пути дубинками – путь в никуда.

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