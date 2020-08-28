Генсек НАТО призвал все страны не вмешиваться в происходящее в Беларуси

Никто – в том числе Россия - не должен вмешиваться в происходящее в Беларуси», - сказал Столтенберг. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию и остальные страны «не вмешиваться» в происходящее в Беларуси.

«Мы уважаем территориальную целостность Беларуси. Республика Беларусь - суверенное и независимое государство. И никто – в том числе Россия - не должен вмешиваться в происходящее там», - сказал Столтенберг в комментарии изданию Bild.

Он призвал Александра Лукашенко обеспечить народ страны возможностью «определить будущее» государства. «В регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому этот факт не должен использоваться режимом как предлог подавления мирных протестов. Это неприемлемо», - заявил генсек.

«Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства – Республики Беларусь», - отметил Йенс Столтенберг подчеркнув, что НАТО следует этим принципам.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси, если в этом настанет необходимость. При этом он подчеркнул, что силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ законности и не начнут разбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава МИД Украины заявил, что контакты с Беларусью приостановлены

«Официально могу вам заявить: у нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной стоят на паузе», – рассказал министр (подробности).