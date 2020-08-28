27 августа в Минске задержали более 180 человек, журналистов принуждали удалять фотографии

Акция протеста около Красного костела в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

27 августа в Минске прошло шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора к костелу святых Симеона и Елены. Протестующие шли от площади Свободы до площади Независимости. Еще до начала мероприятия в районе площади Свободы задержали более 10 журналистов.

Агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на телеканал «Белсат» и Белорусскую ассоциацию журналистов передает, что правоохранители проверяли у корреспондентов мобильные телефоны. Фотографии с акции протеста принуждали удалять.

Всего по информации БАЖ задержали около 50 журналистов. После проверки документов почти всех отпустили. На четверых корреспондентов, которые отказались удалять снимки с телефона, составили протоколы за участие в несанкционированной акции. Они останутся в ИВС до суда. Также известно о депортации шведского журналиста Пола Хансена. Он сегодня должен покинуть Беларусь, ему запрещен въезд в страну на 5 лет. Еще одну из белорусских журналисток забрала «скорая».

Накануне сотрудники ОМОНа во время разгона мирной акции заблокировали в костеле людей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 27 августа незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что на шествии задержали 181 человека - это журналисты и протестующие.

Напомним, акция протеста связана с тем, что накануне сотрудники ОМОНа заперли двери Красного костела, заблокировав в нем людей. Действия силовиков осудил Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич. Он назвал эти меры «неадекватными и противоправными», а также подчеркнул, что виновные должны понести наказание в соответствии с законодательством.

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