Разбой, совершенный на автозаправке в Лидском районе, раскрыт

Силовики возбудили уголовное дело в отношении парня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

11 августа ночью в Лидском районе на одной из автозаправок был совершен дерзкий разбой. По сообщению отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, он раскрыт оперативниками уголовного розыска.

В ту ночь неизвестный мужчина с надетой на голову кепкой и намотанным на лицо шарфом ворвался в помещение заправки и под угрозой предмета, очень похожего на пистолет, начал требовать у продавца деньги из кассы. Выручки в тот день оказалось мало - около 120 рублей. Злоумышленник забрал всю с собой.

Сыщиками была выдвинута версия, что такое дерзкое преступление может совершить человек с богатым криминальным прошлым. Однако сейчас подозреваемым по этому делу проходит вполне обычный 23-летний парень из Лидского района, который сознался в содеянном и не понимает, что с ним стало в ту злополучную ночь.

Вечером парень занимался ремонтом автомобиля в гараже и прямо оттуда, даже не переодеваясь, пошел на заправку.

Изъята та самая одежда и пистолет. Он, кстати, оказался пневматическим.

Силовики возбудили уголовное дело в отношении парня.

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