Евросоюз в ближайшие дни выделит Беларуси 2 млн евро для пострадавших в ходе протестов

Правозащитники собрали показания 450 избитых на протестах в Беларуси и обратились в ООН Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи на неформальной встрече руководителей МИД ЕС в Берлине сообщил, что Евросоюз выделит Беларуси 2 миллиона евро. Эти деньги предназначены для людей, пострадавших в ходе протестов, начавшихся после президентских выборов. Деньги будут распределяться через неправительственные организации.

- Часть фондов уже готовы к распределению, мы буквально в ближайшие дни сможем предоставить €2 млн, - цитирует Оливера Варгейи ТАСС.

Напомним, ранее Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз готов выделить финансирование для Беларуси: €2 млн - на поддержку пострадавших, €1 млн - на развитие гражданского общества, и €50 млн - на борьбу с COVID-19. Все эти деньги будут распределяться через неправительственные организации.

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