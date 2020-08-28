Новым руководителем «Минскводоканала» назначен Федор Римашевский - первый зампред Мингорисполкома

Федор Римашевский. Фото: "Минск-Новости"

Ранее эту должность занимал Олег Аврутин. Его уволили после ЧП, в результате которого 800 тысяч минчан остались без чистой водопроводной воды.

Бывший директор «Минскводоканала» Олег Аврутин был освобожден от должности 30 июля после инцидента со зловонной водой из кранов минчан. Почти месяц его обязанности исполнял главный инженер Андрей Бычков. 28 августа стало известно, что на пост директора назначен Федор Римашевский. Ранее он был первым заместителем председателя Мингорисполкома. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на телеграм-канал «Минск. Официально».

Напомним, в июне этого года сразу в нескольких районах Минска из кранов потекла некачественная вода. Люди массово жаловались, что она воняет настолько, что ей нельзя мыть ни руки, ни посуду, не говоря уже о питье. Тысячи людей выстраивались в очереди, чтобы набрать воду из машин для бытовых нужд. Сразу после аварии минчан заверили, что вода, несмотря на запах, безопасна. Позже сообщили, что пить ее все-таки нельзя. К тому моменту уже начали поступать жалобы на недомогание.

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