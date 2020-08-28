30 августа во всех храмах и монастырях БПЦ совершится молебен за белорусский народ

Сам экзарх всея Беларуси будет совершать молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе или на прихрамовой территории, если позволит погода. Фото: church.by

30 августа в 17.00 во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви будет совершен молебен за Беларусь, сообщает официальный портал БПЦ. В своем обращении Новый Патриарший экзарх всея Беларуси епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин призвал верующих продлить на три дня Успенский пост. Праздник Успения Пресвятой Богородицы православные отмечают 28 августа.

«Прошу со всей горячностью веры и упования совершить молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и молитвой за белорусский народ, предварить и завершить моление колокольным звоном.

Призываю духовенство, мирян и всех неравнодушных к будущему Отечества нашего людей объединиться в молитве. Тем, кто не сможет посетить в указанное время храм, можно присоединиться умом и сердцем к соборной молитве там, где вы будете пребывать», - говорит в своем обращении к верующим Вениамин.

Сам экзарх всея Беларуси будет совершать молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе или, если позволит погода, на прихрамовой территории.

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