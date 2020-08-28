«Его увольнение считаю ошибкой»: Олег Гайдукевич - об отставке директора кардиологии Александра Мрочека

Александр Мрочек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, который во время президентских выборов-2020 был доверенным лицом Лукашенко, раскритиковал увольнение директора кардиологии Александра Мрочека. На своей странице в Fаcebook он написал, что лично знает семью медика, а с его сыном Дмитрием Гайдукевич учился в школе.

«Это очень порядочная семья, честная, искренняя. Его увольнение считаю ошибкой. Причины увольнения не понимаю, да их и не назвали. Врачебное заведение не армия, мнение коллектива важно, как и заслуги Александра Мрочека перед страной и белорусской медициной. Сделал он немало. Такие профессионалы нужны стране, ими надо гордиться и поддерживать, их не заменишь, это не просто чиновник», - пишет депутат.

Напомним, директора РНПЦ Александра Мрочека уволили 27 августа. По словам доктора, никакого обоснования этому нет, а у нанимателя есть право расторгать контракты с начальниками ведомств. Подробнее о позиции врача рассказываем здесь.

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