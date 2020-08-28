Минобороны предупредило о перемещении большого количества военной техники в Гродненской области

Данные перемещения могут затруднить движение по автодорогам общего назначения. Фото: mil.by

Министерство обороны предупреждает о значительных перемещениях большого количества военной техники в ходе комплексного тактического учения на гродненском направлении. Данные перемещения могут затруднить движение по автодорогам общего назначения.

Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что 28 августа техника пройдет по маршруту район озера Юбилейное - Добровольщина - Гневенщина - Немейши - Бакуны.

29 августа: Фолюш - Подлабенье - Пуцкари - Заречанка - Колбаска - Белые Болоты.

30 августа: Дайлидки - Жукевичи, Бросты - Соломенка, Дайлидки - Квасовка, Каменка - Колпаки, Сухмени - Зарубичи.

Представители министерства просят жителей населенных пунктов и водителей на данных участках дорог быть предельно внимательными.

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