Курсы валют: доллар и евро продолжают расти

Курсы евро, доллара и российского рубля достигли новых максимальных значений Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Тревожные новости передает Белорусская валютно-фондовая биржа. На торгах 28 августа курсы всех трех валют продолжают расти. По состоянию на 11 утра, курс доллара вырос на 0,09% до 2,6636. Курс евро - на 0,56% до 3,1667. Российский рубль прибавил 0,71% и теперь стоит 3,5664 белрубля за 100 российских.

Напомним, 27 августа Александр Лукашенко заявил, что обвала белорусского рубля не будет.

- Если люди хотят купить доллары, то пожалуйста - у нас такой-то курс. На данный момент он плавающий. Если спрос большой - значит, дороже будут евро и доллар стоить, если поменьше - дешевле будут стоить. Мы не сдерживаем курс рубля, уцепившись руками, - подчеркнул президент.

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