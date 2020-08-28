«Надо заниматься экономикой»: Лукашенко - о том, что между частными и госпредприятиями не должно быть разницы

Фото: "Пул Первого"

28 августа Александр Лукашенко на вертолете отправился с рабочим визитом в Витебскую область. Там он посетил предприятие ООО «Савушкин-Орша», которое входит в крупнейший частный холдинг в стране «Савушкин продукт». Президент спросил, какие еще предприятия в области работают на том же уровне, что и «Савушкин-Орша». И заявил, что разницы между частными и государственными организациями быть не должно, везде должны использоваться современные технологии и должна быть налажена эффективная работа. От этих действий зависят результаты и им будет уделяться пристальное внимание.

- Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой, - приводит слова Лукашенко БелТА.

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