Лукашенко: Меня волнуют люди - работники производств и их зарплаты

По прилету глава государства поинтересовался работой предприятия и перспективами его развития. Фото: t.me/pul_1

28 августа Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебской области посещает предприятие ООО «Савушкин-Орша», сообщает БЕЛТА.

Президент интересуется работой предприятия и перспективами его развития. Современное производство наращивает мощности, а значит, ему нужны дополнительные рабочие руки и сырье.

Также в Орше работает завод плавленых сыров, у которого существенные долги. При этом объемы продукции завода в нынешних условиях легко заместить, а работники сейчас там получают зарплату где-то на треть ниже, чем в ООО «Савушкин-Орша». Александр Лукашенко поручил до конца года детально проработать вопрос, решить, что делать с долгами, за счет каких источников их погашать.

- Главное - это доходы людей, высокоэффективные рабочие места. Меня волнуют люди, - подчеркнул Лукашенко. - Мы не должны людей бросать. Садитесь и решайте этот вопрос. Мы должны с 1 января работать так, как надо. Вплоть до того, что, если нужно будет, задействовать Могилевскую область - край для сырьевой зоны.

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