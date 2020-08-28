Лукашенко: Орше пока хвастаться нечем. Пока вы живете за счет государства

Лукашенко заявил, что Орше пока нечем хвастаться. Фото: БелТА

Александр Лукашенко с рабочей поездкой приехал 28 августа в Оршу. Он заявил, что город сам должен начинать использовать большее число собственных ресурсов, чтобы развивать регион. Об этом сообщили в БелТА.

«Пока хвастаться нечем. Пока вы живете за счет государства. И не думайте, что следующую пятилетку мы Оршу будем на плечах нести. Вам надо уже будет вертеться на всю катушку», - заявил Лукашенко.

Губернатор Витебской области Николай Шерстнев доложил Лукашенко, что ситуация в регионе не меняется, а область и дальше продолжает работать активно. Что касается социально-экономической обстановки, то, по словам Шерстнева, она не напряженная. Лукашенко, в свою очередь, поинтересовался у губернатора, как развиваются сферы транспорта, строительства, промышленности и сельского хозяйства.

Президенту также рассказали, что в регионе запланировано строительство новых сельскохозяйственных производств. На вопрос о том, каким образом строить ферму, Лукашенко ответил, что это все должно решаться на местах.

«Вот зачем это тянуть на уровень президента? Вы же хотите эти полномочия сверху вниз передать. Так и забирайте их. Почему Лукашенко должен решать: сам колхоз будет это строить вместе со своими людьми или ПМК?» - подытожил белорусский лидер.

Напомним, что до этого президент посетил предприятие ООО «Савушкин-Орша».