Белорусские банки перестают выдавать кредиты населению

Сразу несколько белорусских банков приостановили выдачу кредитов населению
Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ
Сразу несколько белорусских банков заявили о приостановке выдачи кредитов физическим лицам.
- Кредитование уже остановил БПС-Сбербанк - один из системообразующих банков республики, - передает ТАСС.
В мае 2020 года БПС-Сбербанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на общих основаниях. А с 28 августа банк перестал выдавать кредиты на любые цели для частных клиентов. Также все кредиты временно приостановлены в Технобанке, РРБ-Банке и Абсолютбанке.
Белорусский народный банк не выдает кредиты физическим лицам на автомобили и недвижимость с 25 августа. Выдачу потребительского кредита приостановил БТА-Банк.
Напомним, с 24 августа по 15 сентября Нацбанк Беларуси приостановил проведение постоянно доступных операций в форме кредитов овернайт.
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