Белорусские банки перестают выдавать кредиты населению

Сразу несколько белорусских банков приостановили выдачу кредитов населению Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

Сразу несколько белорусских банков заявили о приостановке выдачи кредитов физическим лицам.

- Кредитование уже остановил БПС-Сбербанк - один из системообразующих банков республики, - передает ТАСС.

В мае 2020 года БПС-Сбербанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на общих основаниях. А с 28 августа банк перестал выдавать кредиты на любые цели для частных клиентов. Также все кредиты временно приостановлены в Технобанке, РРБ-Банке и Абсолютбанке.

Белорусский народный банк не выдает кредиты физическим лицам на автомобили и недвижимость с 25 августа. Выдачу потребительского кредита приостановил БТА-Банк.

Напомним, с 24 августа по 15 сентября Нацбанк Беларуси приостановил проведение постоянно доступных операций в форме кредитов овернайт.

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