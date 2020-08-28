Ночью неизвестные разбили машину Марии Василевич - депутата и «Мисс Беларусь - 2018»

Мария Василевич Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мария Василевич - депутат Палаты представителей Национального собрания РБ и «Мисс Беларусь - 2018». Около 3.30 неизвестные разбили ее машину, припаркованную во дворе на улице Уручской.

Очевидцы рассказали tut.by, что в полчетвертого утра они проснулись от сильного грохота за окном. Оказалось, кто-то выбил стекла в белом Geely Atlas, который принадлежит девушке. Также на левой двери автомобиля имелись три сквозные дыры. На месте инцидента работала оперативно-следственная группа.

Ранее Мария Василевич у себя в Instagram-аккаунте высказалась о насилии. Она призвала остановить агрессию в отношении протестующих.

Напомним, белый внедорожник Geely Atlas девушка получила за победу в конкурсе «Мисс Беларусь - 2018».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Василевич посетила в больнице демонстрантов и извинилась

«Я, как представитель государственной власти - хотя, может, и не имею на то полномочий, - приносила извинения людям за причиненные им травмы. Не знаю, имею я на то право, но по-человечески мне очень-очень жаль», - заявила Мария Василевич (подробнее...)