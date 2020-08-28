Погода в Беларуси на 29 августа: до +28 градусов, но снова дожди и грозы

Погода в Беларуси на 29 августа Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси 29 августа ожидается теплая погода, но снова пройдут дожди, а местами и с грозами. Об этом сообщили в БелТА.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Беларуси в ночное время, а также утром возможен туман. По северо-западу пройдут дожди. Они будут кратковременными, но в отдельных местах ожидаются грозы.

Преобладать будет южный ветер. Днем порывы от 4 до 9 м/с, а при грозах ожидается усиление до 14 м/с.

В Беларуси 29 августа будет облачно с прояснениями. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, в отдельных местах - всего до 7 градусов. Днем прогнозируется теплая погода. Температура воздуха составит 25 градусов тепла, а по югу страны - до +28.

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