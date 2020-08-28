Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 августа 2020 года: 181 новый случай COVID-19 и 5 смертей за сутки

Статистика от Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 28 августа. Число зараженных составляет 71 346 человек. Прирост за сутки - 181 новый случай.

После проведенных курсов лечения в больницах домой были выписаны 69 887 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей - скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умерли 667 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 504 964 теста для выявления COVID-19.

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