Женщина захотела, чтобы ее приревновал сожитель, и рассказала ему, что ее изнасиловали милиционеры

Женщина хотела, чтобы сожитель ее приревновал, и рассказала, что ее изнасиловали. Фото: кадр из видео УВД.

В Витебске милиция проводит проверку в отношении 34-летней женщины. Она рассказала своему сожителю, что ее избили и изнасиловали милиционеры. У женщины был синяк на ноге. Возмущенный мужчина обратился в Октябрьское РОВД с заявлением о том, что в отношении его подруги совершено преступление против половой неприкосновенности. Это произошло 27 августа.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, когда оперативники приехали в квартиру к потерпевшей, оказалось, что та была пьяна. В крови женщины содержалось почти 3 промилле алкоголя.

- Выяснилось, что женщина обманула возлюбленного. Она рассказала, что, когда сожитель ушел на работу, начала употреблять спиртное. Через какое-то время позвонила ему и рассказала, что вызвала милицию. По какой причине, объяснить не смогла. В следующем телефонном разговоре женщина сообщила сожителю, что приходившие сотрудники милиции избили и изнасиловали ее. Мужчине история показалась правдивой, и он обратился в правоохранительные органы, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

Женщина объяснила, что действительно видела в тот день сотрудников милиции:

- Захотела, чтоб мой сожитель меня приревновал. Выкидывала мусор, правда, видела сотрудников милиции. Разные погоны были. Ну и сказала ему. Что со мной заигрывали, заходили в квартиру, - рассказала она, когда ее доставили в РОВД.

В отношении женщины проводится проверка.