Лукашенко прокомментировал, почему присягал под бело-красно-белым флагом

Скриншот видео первой инаугурации Александра Лукашенко

Во время рабочей поездки в Оршу Александр Лукашенко рассказал журналистам, как впервые принимал присягу под бело-красно-белым флагом.

- Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов), - цитирует президента БелТА.

Глава государства отметил, что в этом нет никакой конспирологии и поступить иначе он не мог: «Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал».

Насчет нынешней белорусской символики Лукашенко сказал, что за нее проголосовало большинство белорусов и он с удовольствием использует ее:

- Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги.

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