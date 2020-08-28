Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

Лукашенко заявил, что в Европе "зажрались и забыли, что такое Беларусь". Фото: БелТА

Александр Лукашенко 28 августа с рабочей поездкой посещал Витебскую область. Он также успел заехать на предприятие ООО «Савушкин-Орша», где пообщался с его сотрудниками. Президент во время разговора затронул и тему санкций. Об этом сообщили в БелТА.

- Мы сейчас им покажем, что такое санкции. И если еще в Китай и Россию через нас литовцы и поляки барражировали, то сейчас они будут уже летать или через Балтику, или через Черное море торговать с Россией. А что касается санкционной продукции, ну ту, на которую Россия эмбарго ввела, то не мечтают пусть даже. Мы покажем, что такое санкции, - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что в Литве и Польше «зажрались и забыли, что такое Беларусь»

- Они думали, что можно наклонить нас, ракетами и танками попугать. Мы еще посмотрим, кто кого попугает. Я уже поручил нашему правительству, чтобы они внесли предложение о переориентации торговых потоков с Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как жить они будут. Это 30% литовского бюджета формируют только наши грузопотоки. Что надо еще? А они зажрались. Поставим на место, - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, против Беларуси и раньше вводились санкции, страна проходила через данный период. Лукашенко добавил, что если и раньше выжили, то и сейчас выживем.

- Мир же не без добрых людей. Не надо пугать нас, - резюмировал президент.