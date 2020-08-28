Пенсионерка заблудилась в лесу под Барановичами, ее искали милиция, спасатели и местные жители

Пенсионерка увлеклась сбором грибов и заблудилась, ее искали МЧС, милиция и волонтеры. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Вечером 27 августа в лесу недалеко от деревни Тартаки Барановичского района искали заблудившуюся женщину. В поиске были задействованы и сотрудники МЧС, и милиция. Лес прочесывали добровольцы из числа местных жителей.

- Сообщение о том, что в лесу потерялась женщина, поступило в 18.40, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Это произошло в трех километрах севернее от деревни Тартаки.

Женщина - не местная, вместе с супругом она приехала в лес за грибами из Слонима. Около двух часов она углубилась в лес и вскоре поняла, что заблудилась. У пенсионерки был с собой телефон, она была на связи.

Нашли женщину в 19.47, ее обнаружили спасатели. Пенсионерка не пострадала, в медпомощи не нуждалась.

БУДЬ В КУРСЕ!

МЧС напоминает: собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Возьмите заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства.

Перед выходом в лес сообщите родственникам или соседям о том, куда собираетесь идти и когда планируете вернуться. Наденьте что-нибудь яркое. Не стоит ходить в лес в одиночку!

Если заблудились, звоните не только родственникам - наберите 101, 112 или телефон милиции - 102.