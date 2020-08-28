Белорусы первыми получат российскую вакцину от коронавируса, которую Путин испытал на своей семье

Россия совместно с иностранными партнерами готовится к массовому выпуску вакцины Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время рабочего визита на предприятие «Савушкин-Орша» президент напомнил, что Беларусь первой получит российскую вакцину от COVID-19. По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин сам предложил ему этот вариант.

- Я ему (президенту России. - Ред.) почему-то верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку, - заверил Лукашенко.

Российская вакцина уже прошла два этапа испытаний, но массовое производство препарата начнется после третьего. По словам президента, договоры на закупку вакцины после ее выпуска уже заключили многие страны. В целом Лукашенко уверен, что россияне произвели хороший препарат, но это не значит, что Беларусь будет закупать исключительно его.

- Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин, - цитирует президента БелТА.

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