Лукашенко: На Западе нужна не Беларусь. Беларусь - это просто трамплин в Россию

Лукашенко заявил, что Западу нужна Беларусь только как трамплин в Россию. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 28 августа посетил в Витебской области ООО «Савушкин-Орша». Он встретился и пообщался с коллективом. Во время встречи Лукашенко заявил, что за границей должны подумать о том, во что может превратиться Европа, если полыхнет Беларусь. Об этом сообщили в БелТА.

- Нужно утихомириться, голову взять в руки, успокоиться, и за границей им тоже, и подумать, во что может превратиться Европа, если полыхнет Беларусь. Вы же все прекрасно понимаете, - заявил президент.

По словам Лукашенко, Беларусь может превратиться в площадку для военных действий, где «будут решать не наши вопросы».

- Вы же понимаете, что на Западе не Беларусь нужна. Беларусь - это всего лишь трамплин в Россию. Но не так, как Гитлер бросил на Москву группу армии "Центр". Тут другие технологии. Им надо сломить власть, которая есть, чтобы другую подсунуть. А она (другая власть. - Ред.) обратится к иностранному государству, чтобы войска ввели и оказали поддержку. Рынок им нужен здесь. Рынок, где будут торговать своей продукцией, - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил о вчерашнем заявлении Путина и готовности России в случае необходимости помочь Беларуси.

- И это не потому, что россияне хотят Беларусь защитить. Слушайте, ну мы и сами защитимся. Просто мы с Путиным понимаем, что может быть, если прозеваем мы, - подытожил президент.