Лукашенко убежден в реальности военной угрозы для Беларуси: «18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие»

Фото: БелТА

Общаясь с сотрудниками предприятия «Савушкин-Орша», Александр Лукашенко подчеркнул: военная угроза для Беларуси действительно существует.

- И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15 - 20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, - заявил президент и отметил, что должен был отреагировать.

Также Лукашенко сказал, что считает подозрительной активность НАТО у западных границ Беларуси.

- Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево, - цитирует президента БелТА.

Напомним, с 28 по 31 августа Минобороны Беларуси проводит тактические учения в Гродненской области, неподалеку от белорусско-литовской границы.

Также глава государства заявил, что на фоне внешних угроз вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки.

- Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять, - сказал Лукашенко.

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