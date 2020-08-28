Купаловцы принесли к театру свои грамоты и благодарности

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

26 августа и. о. директора Купаловского театра Валерий Громада подписал 58 заявлений на увольнение. Среди уволенных (или уволившихся) 36 актеров. В среду и четверг, 26 - 27 августа, купаловцы забирали свои вещи и трудовые книжки из театра. В пятницу около театрального кафе в ряд выстроены грамоты и благодарности. Их сюда принесли актеры.

- У мяне былі дзве агромныя валізкі і яшчэ тры мяхі. Вельмі шмат. Таму што гэта дом, - рассказывала нам народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик. Она служила с театре 38 лет. - Там канцэртныя строі, посуд, ролі, кнігі, фарбы, цэлае жыццё… Мы не ведаем, што будзе далей, але мы дакладна будзем трымацца разам. Днямі збярэмся і будзем вырашаць, як працаваць далей і дзе. Ёсць розныя прапановы. І мы хацелі б застацца калектывам - разам.

А вот что говорила актриса Светлана Аникей:

- Я оставлю все вещи там. Но у меня там особо ничего нет: духи, старые штаны и роли мои. Я хочу попросить, чтобы трудовую книжку мне вынесли.

28 августа в 12.00 у театра пели песни те, кто поддерживает купаловцев. Это уже стало традицией.