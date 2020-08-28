Глава МИД Литвы заявил, что нельзя исключать вероятность вторжения России в Беларусь

Глава МИД Литвы что нельзя исключать вероятность вторжения России в Беларусь. Фото: Delfi.lt

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 28 августа заявил журналистам в Берлине, где проходит неформальная встреча глав МИД стран ЕС о том, что нельзя исключать вероятность вторжения России в Беларусь. Об этом сообщает БелаПАН.

- Мы слышали 27 августа заявление Владимира Путина о создании резервных сил, которые могут быть отправлены в Беларусь. Пусть этого пока не случилось, но исключать вероятность вторжения нельзя. Оно может прикрываться обязательствами двустороннего существующего договора. Но мы же видим, что ни правовых, ни военных, ни каких-либо практических причин для интервенции нет, - отметил Линкявичюс.

Что же касается санкций в отношении тех лиц, которые были причастны к фальсификации выборов и применяли насилие к мирным протестующим, глава Министерства иностранных дел рассказал, что в ЕС все еще идет процесс обсуждения.

- Мы и сегодня продолжим обсуждать и список лиц, и другие детали. Но могу с уверенностью сказать, что именно сегодня никакого решения не будет принято. Ведь данная встреча носит неформальный характер, - заявил глава МИД Литвы.

Он добавил, что все факты насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны силовиков должны быть расследованы. Однако, по словам Линкявичюса, «пока не видно никаких признаков готовности это сделать».

Линкявичюс считает, что в связи с этим санкции нужно вводить как можно скорее. На вопрос о том, будет ли в список включен Лукашенко, глава МИД Литвы ответил, что, по его мнению, он обязан быть там. И добавил: «Но может быть, у моих коллег будет иное мнение».