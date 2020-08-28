Белорусы смогут въехать в Украину, несмотря на закрытие границ

С 29 августа по 28 сентября Украина приостанавливает въезд в страну для иностранцев. Причина - пандемия коронавируса. Фото: Оксана БРОВАЧ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусы смогут въехать в Украину, несмотря на закрытые из-за коронавируса границы.

- Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд, - цитирует Кулебу агентство Интерфакс-Запад.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на противоэпидемические меры, для граждан Беларуси нужно предусмотреть смягченные условия въезда в страну:

- Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - нужно учитывать все.

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