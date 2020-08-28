Национальный академический драматический театра имени Ивана Франко пригласил Купаловцев отпраздновать 100-летие на своей сцене Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко пригласил купаловцев к себе отпраздновать 100-летие. В 2020 году драматический театр имени Ивана Франко также отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает издание glavcom.ua.

Напомним, что 17 августа с генеральным директором Купаловского театра Павлом Латушко был расторгнут контракт из-за того, что он высказал свою гражданскую позицию.

А 26 августа стало известно, что вслед за Латушко 58 сотрудников театра написали заявление на увольнение, которое подписал исполняющий обязанности директора театра Валерий Громада. Купаловцы 27 августа забрали свои трудовые книжки и вещи.

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Приказом от 26 августа из театра уволены 58 сотрудников. Они написали заявления после того, как с гендиректором Павлом Латушко расторгли контракт. (подробности)