Минздрав ответил на слухи об увольнении ректора ГрГМУ Виктора Снежицкого

Виктор Снежицкий. Фото: Facebook ГрГМУ

28 августа в телеграм-каналах появилась информация, что ректор Гродненского государственного медицинского университета снят с должности якобы по политическим мотивам. Позже пресс-служба Минздрава опровергла эти сведения:

«В связи с появившимися слухами о снятии ректора Гродненского государственного медицинского университета Виктора Снежицкого сообщаем, что уважаемый ректор чувствует себя отлично и активно готовит свой университет к началу нового учебного года».

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