Глава МИД Литвы ответил на угрозы Лукашенко: «Естественно, что он идет ва-банк и защищается всеми понятными ему способами»

Глава МИД Литвы ответил на угрозы Лукашенко. Фото: Delfi.lt

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ответил на угрозы Александра Лукашенко про ввод санкций в отношении Литвы и Польши. Они прозвучали 28 августа во время рабочей поездки белорусского лидера в Витебскую область. Об этом сообщает издание Delfi.

- Это продолжение остальных угроз Лукашенко. Он идет ва-банк, это понятно. Как и то, что он защищается всеми понятными ему способами, - отметил глава МИД Литвы.

Линкявичюс добавил, что данное «защитное поведение направлено на сохранение своего поста».

- Какие-то из его поступков неадекватны, но сейчас трудно давать какие-то оценки. Лукашенко пытается сохранить свой пост и не обращает внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на то давление, которое оказывается со стороны международного сообщества, - заявил Линас Линкявичюс.

По его словам, сейчас власти Беларуси должны оценить экономическое положение страны и принять разумные решения.

- Посмотрим, как все будет на практике выглядеть. Подобные заявления уже звучали не раз и не два. По моему мнению, они же должны учитывать и свои интересы, а Беларусь на данный момент находится в сложной экономической ситуации. Власть должна учесть те пути и способы поддержания экономики, которые более приемлемы. А здесь важно понимать, что наше сотрудничество экономическое - одна из тех сфер, которая выгодна для обеих сторон, а не только для Литвы. И будет очень нелогично это разрушить, - подытожил глава МИД Литвы.

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