«Написал по дурости»: минчанин нашел в Телеграме контакты участкового и угрожал ему

В ближайшее время действиям минчанина будет дана правовая оценка
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
29-летний житель Минска нашел в Телеграме контакты участкового инспектора милиции Партизанского РУВД и стал ему угрожать. Видеозапись с раскаянием мужчины опубликована в телеграм-канале ведомства.
- 15 августа сидел дома, выпивал пиво, - рассказывает предысторию своего задержания мужчина. - Решил написать. Зашел в Телеграм, там в канале нашел сообщение, где указан номер сотрудника РУВД. Решил написать ему в связи с обстановкой в стране, как милиция избивает народ.
Фото: МВД Беларуси
Как сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, отправитель не скупился на высказывания, и милиционер обратился за защитой. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Фото: МВД Беларуси
Материалы проверки переданы следователям. Действиям мужчины в ближайшее время будет дана правовая оценка.
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