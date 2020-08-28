«Написал по дурости»: минчанин нашел в Телеграме контакты участкового и угрожал ему

В ближайшее время действиям минчанина будет дана правовая оценка Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

29-летний житель Минска нашел в Телеграме контакты участкового инспектора милиции Партизанского РУВД и стал ему угрожать. Видеозапись с раскаянием мужчины опубликована в телеграм-канале ведомства.

- 15 августа сидел дома, выпивал пиво, - рассказывает предысторию своего задержания мужчина. - Решил написать. Зашел в Телеграм, там в канале нашел сообщение, где указан номер сотрудника РУВД. Решил написать ему в связи с обстановкой в стране, как милиция избивает народ.

Фото: МВД Беларуси

Как сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, отправитель не скупился на высказывания, и милиционер обратился за защитой. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Фото: МВД Беларуси

Материалы проверки переданы следователям. Действиям мужчины в ближайшее время будет дана правовая оценка.

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