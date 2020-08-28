В Молодечно в детском саду трехлетку заперли в туалете за то, что он сказал «Лукашенко в автозак»

Мать мальчика утверждает, что верит своему ребенку и ждет, чтобы в детском саду разобрались в ситуации. Фото: кадр из видео.

Трехлетнего мальчика воспитательница заперла в туалете за то, что он в группе выкрикнул «Лукашенко в автозак!». Об этом рассказала «Нашей Ниве» мама мальчика, Рада Рогова.

По словам женщины, инцидент произошел 25 августа, ребенок был заперт в туалете почти на все время тихого часа. Когда отец пришел за мальчиком в садик, тот был в слезах и рассказал, что так его наказали за слова «Лукашенко в автозак». Как объясняет Рада, эту фразу трехлетний мальчик мог услышать из телевизора во время репортажей об акциях протеста либо на площади в Молодечно, где семья гуляла 9 августа.

«Мы гуляли с детьми вечером на площади, и я подумала, что снимают кино. Посреди площади люди стояли на коленях перед ОМОНом. Я не сразу поняла, что это может происходить на самом деле. Возможно, тогда сын и подхватил эту фразу», - рассказала женщина изданию.

По словам Рады, воспитательница отрицала факт наказания и утверждала, что мальчик все выдумал и якобы сам остался в туалете, а она лишь на минуту прикрыла дверь. Трехлетний ребенок после случившегося отказывается идти в сад, боясь, что его снова накажут таким образом.

Роговы - многодетная семья, в которой воспитываются как родные, так и приемные дети.

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