«Дело отправили на доработку из-за противоречий в протоколе». Состоялся суд над брестчанкой в бело-красно-белом платье

Дело Натальи Климович отправили на доработку в виду явных противоречий в протоколе. Фото: личный архив.

Женщину обвинили в «нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий», но она утверждает, что ее задержали на рабочем месте из-за цвета платья.

Напомним, что в отношении Натальи Климович был начат административный процесс по части 1 статьи 23.34 КоАП. Как уже писала «Комсомолка», по словам Натальи, ее задержали на работе в ювелирной мастерской, которая находится в центре Бреста. 11 августа около 17.00 в помещение пришла милиция. Милиционеры увидели на Наталье бело-красно-белое платье и без объяснения причин задержали женщину. Брестчанка провела в СИЗО двое суток. А потом узнала, что ее ждет суд.

- 25 августа я ознакомилась с материала дела: там написано, что 11 августа в 17.05 я была в толпе протестующих, выкрикивала лозунги, критикующие действующую власть, сотрудники милиции меня неоднократно предупреждали об ответственности, но я никак не реагировала. Это, конечно, неправда. Самое смешное, что в тексте рапорта даже не удосужились поменять пол у глаголов: я там везде «участвовал», «выкрикивал», - рассказывала «Комсомолке» Наталья Климович.

Сразу после судебного заседания мы созвонились с Натальей.

- Судья отправил дело на доработку в РОВД Брестского района ввиду явных противоречий в протоколе. На это им дали 2 месяца. Получается, что я не осуждена и не оправдана. Но так как я готовилась к худшему и думала, что уже эту ночь проведу в СИЗО, считаю, что это маленькая победа, - сказала Наталья Климович.