В Столине водителя, сбившего 11-летнего велосипедиста, осудили на 3 года

Мальчик на велосипеде ехал по главной дороге, но водитель его не пропустил. Фото: pixabay.com.

В Столинском районе завершились судебные разбирательства по ДТП, которое произошло в регионе осенью 2019 года. Тогда в агрогородке Большое Малешево водитель грузовика на перекрестке не пропустил малолетнего велосипедиста, который ехал по главной дороге. Подробности сообщили в пресс-службе Брестского облсуда.

- Поворачивая налево, водитель грузовика не пропустил 11-летнего мальчика на велосипеде и выехал на перекресток неравнозначных дорог. Мальчик, на которого наехал грузовик, получил серьезные травмы в ДТП, - пояснили во время разбирательства.

Суд признал мужчину виновным в аварии и приговорил к 3 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Кроме того, в течение 4 лет обвиняемый не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС. А еще он выплатит 4 тысячи белорусских рублей компенсации морального вреда родителям ребенка.

Приговор еще может быть опротестован.

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