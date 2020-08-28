Задержан Александр Василевич - владелец галереи современного искусства «Ў», сайтов kyky.org и The Village Беларусь

Александр Василевич. Фото: Facebook

О задержании известного бизнесмена сообщила его супруга Надежда Зеленкова. На своей странице в Фейсбуке она написала:

«Официально: Саша задержан. Я дома, Саша не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала, и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя».

27 августа в офис, который KYKY арендует вместе с агентством Vondel/Hepta, пришли сотрудники ДФР. После этого визита они поехали обыскивать дом Александра Василевича, а его самого увезли на допрос. В тот же день обыск прошел в квартире директора KYKY Саши Романовой, в галерее «Ў», в квартире галериста Валентины Киселевой и в офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Надежда Зеленкова.

KYKY сообщает, что после обысков на допрос в ДФР увезли жену Александра Василевича Надю Зеленкову, Валентину Киселеву и галериста Аню Чистосердову. Позже их отпустили.

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