Мужчина, который раньше работал в банке, обокрал несколько банкоматов в Могилеве и Минске

Мужчина работал в банке и нашел уязвимое место у банкоматов. Фото: Следственный комитет.

Несколько банкоматов в Могилеве и Минске обокрал 37-летний минчанин. Мужчина раньше работал в одном из банков и занимался обслуживанием банкоматов. Он нашел у этих аппаратов уязвимое место и после увольнения разработал схему хищения денег.

- Используя специализированное программное обеспечение, мужчина получал доступ к системе управления банкоматом, которая выгружала заданную им сумму, - рассказали в Следственном комитете.

Мужчину задержали в мае 2020 года около банкомата на улице Брикета в Минске. Он пытался похитить из банкомата деньги. При обыске у задержанного нашли ноутбук со специальными программами и похищенные деньги - 1400 рублей.

Сейчас Советский райотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении минчанина. Установлено, что с ноября 2018 по май 2020 года он совершил еще пять хищений в Минске и Могилеве, а общая сумма похищенного превысила 12 тысяч рублей.

Дело передано в суд.