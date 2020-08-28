Лукашенко прокомментировал уход журналистов с госТВ: Думали власть другая будет и побежали куда-то

Лукашенко уверен, что частники начали шататься и подло себя вести. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 28 августа, белорусский президент совершил рабочую поездку в Оршанский район. Там Лукашенко затрагивал разные темы, связанные с актуальной ситуацией в Беларуси: от реальности военной угрозы до ответных действий в Беларуси на введенные ЕС санкции.

Также в очередной раз белорусский лидер высказался о ситуации на телевидении, о тех, кто поддерживает мирные протесты и солидарен с ними. Видео с таким комментарием опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

- У нас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься, они подло себя ведут многие, которых я собственными руками создавал. Меньше в Витебской области, больше в Минске, но мы их всех знали. Не было бы счастья, да несчастье помогло, - охарактеризовал Лукашенко.

Далее президент назвал всех тех, кто «зашатался» интересным словом «запОстились». По всей видимости имея ввиду публикации в соцсетях или посты, которыми чаще всего журналисты и другие публичные белорусы сообщают свою гражданскую позицию или о том, что покидают ту или иную госкомпанию.

- Они все запостились. Журналисты запостились. Показали, думали власть другая будет, и они побежали куда-то. Уже у журналистов новые коллективы созданы, они уже объединились... Думали: БТ - нет, ОНТ - нет - мы придем. Не придут! - заявил Лукашенко и добавил. - Так чтобы у нас в производстве это не произошло!

Резюмируя слова Лукашенко и в Telegram-канале «Пул Первого», прокомментировали данное видео словами о «переобувке». Вероятнее, переобувка и запостились - как раз таки и означают изменение и выражение гражданской позиции или отношения к действующей власти.

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