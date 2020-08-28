Минчане продолжают песенно-протестный флешмоб: 28 августа «Пагоню» пели на Комаровке

Десятки людей спели на Комаровском рынке "Пагоню" и "Магутны Божа". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» уже писала раньше о красивом музыкальном протесте, который стал в Минске настоящим флешмобом. Уже не первый день несогласные с результатами выборов, выступая против насилия, выходят в разных местах Минска, чтобы… петь.

Поют всего две песни: «Магутны Божа» и «Пагоня», обе на белоруском языке. Композиции уже прозвучали в двух столичных ТЦ, а также на платформе станции метро «Купаловская». В пятницу, 28 августа, строчки духовного гимна Беларуси звучали на Комаровке - легендарном столичном рынке.

Поющих песню поддержало большинство продавцов и покупателей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прямо в здании рынка несколько десятков человек спели снова «Магутны Божа» и «Пагоня»: «Учынкам нашым пайшлі ўмалот. Зрабі свабоднай, зрабі шчасьлівай краіну нашу і наш народ».

Как только прозвучали последние строки первой песни продавцы и покупатели так аплодировали, что даже заглушили начало второй композиции.

Одна из покупательниц показала "палец вниз". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правда, среди массы людей было и двое недовольных: мужчина и женщина. Пенсионерка показала «палец вниз», если бы это был гладиаторский бой, а она император - исход был бы не очень хорош для «бойцов». Хотя некоторые историки уверяют, что «палец вниз», в действительности, означал - сложить мечи, то есть остановить бой, чтобы поверженный гладиатор смог восстановить силы и сразиться на арене снова - в другой день. Кто знает, может и эта бабушка пригласила поющих прийти на Комаровку с «Пагоней» еще и еще, и так каждый день?..

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