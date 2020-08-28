Меркель на слова Путина о российских силовиках для Беларуси: Надеюсь, что до них дело не дойдет

Ангела Меркель считает, что белорусы борются за право свободно выражать свое мнение. И силовые вмешательства извне при этом недопустимы. Фото: REUTERS.

Напомним, в четверг, 27 августа Владимир Путин впервые публично прокомментировал сложившуюся в Беларуси послевыборную ситуацию. Он заявил, что уже создан резерв из силовых структур в России и пояснил, что введены на территорию страны-соседки они будут при активизации действий «экстремистских элементов».

Такие заявления российского лидера сразу же прокомментировали в Германии, пишет ТАСС. Так канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что в Беларуси России не придется использовать свой резерв силовиков.

- Надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил, - подчеркнула Меркель и добавила. - Люди, которые вышли на улицы белорусских городов, борются за право свободно выражать свое мнение. И у них должна быть возможность сделать это самостоятельно, без вмешательств извне.

Она также пояснила, что уже обсуждала с Путиным то, что в отношении Беларуси необходимо соблюдать суверенитет республики. А России необходимо сохранять диалог с Западом.

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