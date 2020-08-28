Всемирный банк из-за нарушений приостановит публикацию рейтинга Doing Business

Рейтинг Doing Business приостановлен из-за подозрений о неверных данных. Фото: investinbelarus.by.

Рейтинга Doing Business в октябре 2020-го года не будет. Об этом заявили представители Всемирного банка, информирует ТАСС.

Причиной приостановки публикаций популярного рейтинга, ежегодно предоставлявшего сведения об условиях ведения бизнеса в той или иной стране, стала возможная недостоверность данных по отдельным государствам.

Как посчитали во Всемирном банке, к ним могли поступить некорректные либо измененные данные в отчетах 2018-го и 2020-го годов.

- Те изменения не соответствуют методике Doing Business. На время системного анализа, проверки и контроля данных публикация рейтинга приостанавливается, - подчеркнули в банке.

Как прокомментировал ситуацию в Wall Street Journal, в прошлых отчетах могли быть некорректно изменены данные по четырем странам - Китаю, ОАЭ, Азербайджану и Саудовской Аравии.

Напомним, Беларусь в Doing Business в прошлые годы занимала довольно высокие позиции. Например, в Doing Business-2020 Беларусь хоть и опустилась на 12 позиций, но все равно занимала высокое 49 место среди 190 исследуемых государств.

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