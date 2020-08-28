Омоновец о том, почему силовики заблокировали Красный костел: Защищали людей внутри и сам храм

Омоновцы говорят, что заблокировав людей в Красном костеле, они их защищали, а также охраняли и само здание храма. Фото: tut.by.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Минске на площади Независимости 26 августа вечером силовиками были заблокированы двери в Красный костел, где находилось несколько десятков людей. Это было связано с несанкционированной акцией протеста, которая проходила тут же, на площади.

Действия силовиков резко осудили, как верующие, так и сами священнослужители. Например, глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич назвал действия ОМОНа неадекватными и противоправными.

На официальном гостелеканале СТВ появился видеокомментарий сотрудника ОМОНа, который рассказал свою версию произошедшего в Красном костеле.

На видео представителя силовой структуры не представляют, его лицо закрыто черной балаклавой, голос несколько изменен. По слова омоновца, в тот вечер на площади группой граждан была организована несанкционированная акция, по громкоговорителю людей просили разойтись и предупреждали об ответственности, но протестующие не расходились и, по словам правоохранителя, «действовали агрессивно».

- В этой связи с целью изъятия наиболее активных граждан, нарушающих законодательство, было принято решение о проведении мероприятия (Прим.: по задержанию), - пояснил омоновец.

Далее были перекрыты переходы в ТЦ «Столица» и закрыты двери в Красный костел. На видео, которые облетели сеть, омоновцы, действительно, закрывают двери костела и людей в нем. Но зачем?

- В Красном костеле находились граждане, которые не участвовали в несанкционированном мероприятии. И наши действия (Прим.: блокировка их в храме) были направлены, прежде всего, на защиту находящихся внутри костела, а также защиту самого костела, являющегося духовным наследием Беларуси, - уточнил правоохранитель.

Силовики закрывают людей в Красном костеле. Фото: стоп-кадр.

По его же словам, когда силовикам удалось рассредоточить граждан перед храмом, двери в костел были открыты, из него можно было свободно выходить. По информации очевидцев, в костеле люди были заблокированы примерно на 40 минут.

- Граждане сами закрывали данные двери - непонятно, по какой причине. Хотелось бы подчеркнуть, что никаких действий сотрудниками отряда внутри костела не проводилось. Все, кто хотел выйти из костела, имели свободный выход из данного здания, - резюмировал представитель силовой структуры.

В тот вечер, на площади Независимости было задержано около 10 человек. А на следующий день в Минске силовики задержали более 180 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ничего святого!» Епископ Кособуцкий высказал протест против действий силовиков.

26 августа вечером они заперли людей в Красном костеле (подробности).

Ксендз Красного костела после инцидента с ОМОН: «Буду ночевать в храме».

Тот факт, что милиция заблокировала двери храма, возмутил как верующих, так и священнослужителей (подробности).

Священник из Бреста: «Наркоманы, тунеядцы, проститутки, уголовники, отщепенцы - мои люди».

Отец Игорь разговаривает с протестующими, утешает родственников задержанных, поддерживает волонтеров около СИЗО и ИВС. Прокуратура за это сделала ему предупреждение (подробности).